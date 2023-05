Al Via 'Ora! Fest', apre Helen Mirren

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Al via Ora! Fest, festival internazionale del cinema dedicato ad ambiente, sostenibilità e giustizia sociale, a Monopoli, in Puglia dal 3 al 7 giugno, presieduto da Giovanni De Blasio con la direzione artistica di Silvia Bizio.

Ad aprire la nuova edizione l'attrice premio Oscar Helen Mirren, protagonista della prima giornata del Festival, che si unisce a star nazionali e internazionali che sfileranno sul tappeto rosso della kermesse come Marisa Tomei, membro del Comitato Onorario di Ora!Fest, presieduto da John Turturro. Tra le altre attese Terry Gilliam, Matt Dillon, André Aciman, Maria Sole Tognazzi, Sabina Guzzanti.

Al Festival anche Matthew Modine con il quale ha stretto un accordo con la sua casa di produzione -la Cinco Dedos Production - per realizzare un video di 50 secondi, 'Heaven on Earth', narrato da Modine, che sarà anche la sigla della manifestazione.

Inoltre, l'attore mostrerà anche il suo impegno per l'ambiente con 'Ripple effect', la sua nuova serie in 5 episodi incentrata sulla sostenibilità ambientale, di cui verrà mostrata un'anteprima.

Nicola Lagioia, sarà protagonista durante la manifestazione, insieme a Paolo Giordano, di una lettura di 'Tasmania' (Einaudi scritto da Giordano) nel panel 'Raccontare il cambiamento: l'importanza della letteratura e del cinema nella crisi climatica' e del podcast live "Fare un Fuoco", eventi realizzati in collaborazione con Lucy. Il Festival è promosso e sostenuto dalla Regione Puglia e dal Comune di Monopoli, che conferiscono il patrocinio alla manifestazione e, soprattutto, ne condividono progettualità e obiettivi. (ANSA).