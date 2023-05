Al Petruzzelli Le concert des nations di Jordi Savall

(ANSA) - BARI, 24 MAG - Domenica 28 maggio il teatro Petruzzelli di Bari ospiterà, nell'ambito della stagione concertistica 2023, il concerto dell'orchestra Le concert des nations, diretta da Jordi Savall. Il programma, a partire dalle 19, comprende la sinfonia numero 6, in fa maggiore, 'La Pastorale' di Ludwig van Beethoven; e la sinfonia numero 7, in la maggiore, dello stesso compositore.

Jordi Savall è conosciuto come una delle personalità musicali più polivalenti della sua generazione, dedito alla ricerca di musiche antiche, che interpreta con la viola da gamba o in qualità di direttore. Le sue attività come concertista, pedagogo, ricercatore e creatore di nuovi progetti musicali e culturali, ne fanno uno dei principali artefici del fenomeno di rivalorizzazione della musica storica.

È fondatore, assieme a Montserrat Figueras, dei gruppi musicali Hespèrion XXI, attivo dal 1974: La capella reial de Catalunya, attivo dal 1987; e Le concert des nations, nato nel 1989, attraverso il quale esplora e condivide un ricchissimo universo di emozioni e bellezza con milioni di amanti della musica in tutto il mondo. (ANSA).