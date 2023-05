'Lector in Scienza', a Conversano il festival della divulgazione

(ANSA) - BARI, 17 MAG - "La misura del Mondo. Una Terra, la nostra Terra-one Planet, our Planet": è questo il tema della seconda edizione di 'Lector in Scienza', il festival di divulgazione scientifica organizzato da fondazione Di Vagno, Università di Bari e Rai Radio3. Il festival si svolgerà a Conversano (Bari) dal 25 al 27 maggio, con più di 40 eventi con scienziati, professori, giornalisti e divulgatori dislocati tra l'antico monastero di San Benedetto, il Castello e le scuole di Conversano. Durante gli incontri verranno approfonditi i temi più disparati della ricerca e della divulgazione scientifica: bioetica, spazio, ambiente, agricoltura, mobilità e tanto altro.

Nel chiostro del monastero, inoltre, si potrà assistere alla mostra 'Space for our planet' prodotta con il sostegno dell'Esa (Agenzia spaziale europea), della Commissione europea e dell'Agenzia spaziale italiana. Attraverso interviste audio, immagini e testi, "35 agenti del cambiamento" - tra esperti del clima, oceanografi, artisti, medici, astronauti e molti altri - esporranno le loro esperienze su come lo spazio stia fornendo una soluzione specifica per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite.

Spazio anche ai podcast con la prima edizione del premio intitolato a Rossella Panarese, giornalista, divulgatrice scientifica e curatrice di Rai Radio3 Scienza, scomparsa nel marzo del 2021. Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole superiori che abbiano progettato podcast sul valore della scienza e della divulgazione scientifica. Tutti i lavori in gara saranno presentati nelle tre giornate di 'Lector in Scienza', all'interno del format 'In un cielo lontano': ogni mattina sarà possibile ascoltare i podcast, con gli stessi autori che avranno modo di raccontare il tema scelto e un estratto del lavoro.

