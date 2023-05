Attivato servizio nutrizione clinica al De Bellis di Castellana

(ANSA) - BARI, 17 MAG - E' stato attivato un nuovo servizio di nutrizione clinica dall'Istituto nazionale di Gastroenterologia "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte, nel Barese. Il servizio ha in carico pazienti del Centro di riferimento regionale per le Malattie infiammatorie croniche intestinali diretto dal dottor Mauro Mastronardi, cioè pazienti affetti da morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa che hanno sintomi come la rettorragia, alvo diarroico con coliche e perdita di peso. Sono presi in carico anche i pazienti dell'ambulatorio sui disturbi funzionali diretto dal dottor Francesco Russo. Per prenotare la prima visita specialistica nutrizionale il paziente dovrà rivolgersi al Cup munito di richiesta di consulto. La prima visita comprende: anamnesi nutrizionale, valutazione della composizione corporea (mediante bioimpedenziometria BIA), valutazione dei bisogni nutrizionali ed energetici dell'individuo ed elaborazione di un piano alimentare personalizzato.

"È ormai sempre più evidente - dicono dall'ospedale - come la valutazione dello stato nutrizionale e la necessità di una corretta terapia nutrizionale di supporto giochino un ruolo fondamentale nel trattamento delle patologie gastrointestinali limitando il ricorso a terapie farmacologiche. La malnutrizione peggiora la prognosi e la qualità della vita, aumentando inoltre il rischio di complicanze e la mortalità. Di qui l'importanza dei nuovi servizi di consulenza attivati". (ANSA).