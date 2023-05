Otranto Film Festival, siglato protocollo tra Comune e Afc

(ANSA) - OTRANTO, 13 MAG - Il Comune di Otranto e la Fondazione Apulia Film Commission hanno siglato un protocollo d'intesa che prevede anche di organizzare l'Otranto Film Festival (OFF), diretto da Stefania Rocca, manifestazione finalizzata a promuovere e celebrare le opere e i progetti filmici (lungometraggi, documentari, cortometraggi, serie televisive) prodotti anche con il sostegno dei Film Fund e delle Film Commission all'interno della macro-regione Adriatico-Ionica. L'intesa mira a sostenere e sviluppare nuovi modelli di tourism destination e business innovation dei prodotti culturali cine-audiovisivi.

L'accordo - è detto in una nota - prevede la collaborazione scientifica, logistica e organizzativa nell'ambito della progettazione internazionale che, proprio in occasione della candidatura di "Otranto 2025 Mosaico di Culture", ha visto nascere un vero e proprio piano di sviluppo culturale realizzato in collaborazione con l'Università del Salento. Il Comune di Otranto ha messo a disposizione di Apulia Film Commission gli spazi necessari per ospitare gli uffici e le sue attività: studio, alta formazione, inclusione sociale, formazione del pubblico, innovazione dei mercati, diffusione e promozione della cultura audiovisiva all'insegna della sostenibilità ambientale.

