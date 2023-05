Calcio: Picerno-Potenza in diretta su Antenna Sud

(ANSA) - POTENZA, 09 MAG - La prima gara dei play off del girone C della serie C tra Az Picerno e Potenza, in programma l'11 maggio, alle ore 20.30, allo stadio Curcio, sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre).

In un comunicato è sottolineato che "continua l'impegno del Gruppo Editoriale Distante per il calcio lucano. Vista l'importanza della partita", Antenna Sud "ha acquisito i diritti per trasmettere la diretta televisiva in esclusiva ed in chiaro sul canale 14 del digitale terrestre visibile in Puglia e Basilicata, una sfida dal grande valore sportivo e sociale. La diretta sarà condita da un ampio pre e post partita per ascoltare a caldo le voci dei protagonisti dei due club lucani".

