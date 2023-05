Ron ritrova parenti a Trani,l'aiuta dipendente Comune pensionato

(ANSA) - TRANI, 07 MAG - Un abbraccio atteso e cercato. Foto di volti felici, sbiadite dagli anni che si sono susseguiti ma custodite come tesori e mostrate con orgoglio a chi era alla ricerca delle sue origini. Rosalino, Marta e Annamaria, procugini e tutti con le radici salde nella bellezza di Trani si sono conosciuti oggi. Marta e Annamaria però si sono sentite fortunate perché hanno un parente speciale: quel Rosalino è Rosalino Cellammare in arte Ron che ha potuto ricostruire il suo passato grazie a un albero genealogico minuziosamente disegnato dalla ferrea volontà di un dipendente comunale di Trani in pensione con la passione per le discendenti, ascendenti e dinastie. È stato lui, Pasquale Palone, a rientrare nell'ufficio anagrafe - lasciato pochi mesi fa- e a spulciare archivi rovistando tra impolverati faldoni. Così ha ottenuto quell'arbusto dai rami carichi di nomi e affetti che confermano che Ron ha origini tranesi. E che il suo cognome è mutato nel tempo passando da Cellamaro del 1726 a quello che fiero sfoggia oggi. Da allora è stato un rincorrersi di tanti Domenico e Pasquale Cellammare fino ad arrivare al nonno di Ron che è rimasto ammaliato dal racconto della sua storia famigliare.

Ascoltata con Marta Bassi e Annamaria Lorusso entrambe Cellammare per parte di madre.

"A ogni concerto c'è sempre chi mi dice: io sono un tuo parente. E io allora faccio la domanda trabocchetto sul mestiere di mio nonno: finora nessuno ci ha preso. Voi potete invece di diritto salire sul palco", ha detto Ron rivolgendosi alle due procugine che emozionate sono riuscite a sorridere felici ripetendo di essere orgogliose di lui. "Trovare i parenti che cerco da tanto tempo è una cosa meravigliosa- ha riferito il cantante - per me è importante conoscere una radice che poi ha seminato altre radici. I miei parenti sono tanti anche a Milano perché lì mio nonno cominciò la sua vita: per cui sarà una festa anche per loro". E una festa intende programmarla anche il Comune di Trani per il 13 agosto quando il cantautore compirà 70 anni. "Possiamo organizzare un concerto in piazza, davanti alla cattedrale", la proposta del sindaco Amedeo Bottaro accettata con un "perché no!" da Ron. (ANSA).