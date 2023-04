1 Maggio: rischio pioggia, ma il concertone di Taranto si farà

(ANSA) - TARANTO, 30 APR - Il concertone dell'Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto si farà nonostante il rischio pioggia. Il via libera è arrivato dalla commissione tecnica della prefettura dopo valutazioni che sono durate diverse ore e che avevano fatto temere il rinvio o l'annullamento della manifestazione. C'è dunque il nulla osta per la realizzazione dell'evento organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, che giunge alla decima edizione e che quest'anno è incentrato sul tema della libertà. Sul palco allestito nel parco archeologico delle Mura Greche è in corso il soundcheck con le prove degli artisti. Come di consueto si altereranno le esibizioni dei cantanti e gli interventi di denuncia di attivisti.

"Al momento - hanno detto i tre direttori artistici Michele Riondino, Antonio Diodato e Roy Paci - le condizioni meteo ci permettono di confermare la manifestazione e siamo molto contenti. C'è grande entusiasmo da parte degli artisti che sono già arrivati a Taranto".

La conduzione sarà affidata a Valentina Correani, Martina Martorano, Valentina Petrini, Serena Tarabini e Andrea Rivera.

Citando il fondatore del movimento scout Baden Powell, Michele Riondino ha detto che "Non esiste buono o cattivo tempo, esiste buono o cattivo equipaggiamento. Tutti i migliori concerti comunque sono stati svolti sotto la pioggia".

Questo il cast degli artisti che si esibiranno gratuitamente, a partire dalle 14: Samuele Bersani, Vasco Brondi, Vinicio Capossela, Tonino Carotone, Luca De Gennaro, Niccolò Fabi, Nino Frassica e la Los Plaggers Band e Gemitaiz. Con loro anche Fido Guido, Kento, La rappresentante di lista, Marlene Kuntz, Mezzosangue, Meg, Francesca Michielin, Studio Murena, assieme a Omini, Willie Peyote, Ron, Renzo Rubino, Terraros, Venerus.

Tra gli attivisti ci saranno Filippo Taglieri per l'associazione ReCommon, Valentina Pitzalis, Christian Raimo, Francesca Corbo per Amnesty International Italia, Flavio Rossi Albertini, Marco Cappato, l'associazione Bianca Guidetti Serra, Fridays for Future Italia, Luisa Impastato per Casa Memoria Felicia Impastato, Dana Lauriola per il Movimento No Tav, il Movimento No Triv, il Movimento No Tap, Campagna per il Clima fuori dal Fossile. (ANSA).