Acqua: Bardi annuncia l'accordo Governo-Basilicata-Puglia

(ANSA) - POTENZA, 22 APR - La Regione Basilicata ha firmato con il Governo e la Regione Puglia un accordo di programma "senza precedenti" sulla gestione dell'acqua: lo ha annunciato il presidente della Regione, Vito Bardi, parlando di una "firma storica che avvia un percorso verso la definitiva risoluzione di una partita aperta da troppo tempo".

L'accordo contiene gli "aggiornamenti della componente ambientale della tariffa acqua" e "certifica i volumi che dalla Basilicata sono stati ad oggi erogati in favore della Puglia, sui quali sarà applicata la tariffa dovuta, così da determinare con certezza il credito maturato dalla Basilicata, a dimostrazione - ha aggiunto Bardi - di un accordo storico e senza precedenti che rende finalmente giustizia alla Basilicata e tutela i diritti dei lucani". Bardi ha spiegato che, "grazie a queste risorse che andiamo a recuperare potremo applicare in prospettiva anche alla risorsa idrica quanto abbiamo già fatto per il 'gas gratis a tutti i lucani', con benefici tangibili a vantaggio di tutti i lucani".

Nel sottolineare "la capacità di dialogo tra regioni anche di colore politico differente", Bardi - in una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale - ha detto che l'accordo sull'acqua con Governo e Puglia segna "una netta discontinuità rispetto a quanto fatto in passato" e ha indicato "in prospettiva" un accordo sulle energie rinnovabili con una proposta "all'attenzione del Ministro Pichetto Fratin. Vogliamo - ha concluso - che le risorse naturali di cui è ricca la Basilicata costituiscano un vantaggio concreto per tutti coloro che vivono e lavorano in Basilicata". (ANSA).