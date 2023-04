A scuola di cittadinanza, Uniba e Comune coinvolgono anche bimbi

(ANSA) - BARI, 18 APR - Spiegare il concetto di cittadinanza in una parola che può essere scelta tra amicizia, identità, bellezza e verità. E' quanto hanno fatto nei mesi scorsi circa 1.500 studenti delle scuole di Bari, dall'infanzia ai licei, nell'ambito del progetto 'Abbecedari della cittadinanza, per pensare e costruire comunità', avviato in collaborazione fra università 'Aldo Moro', Comune e istituti scolastici e finanziato dall'Unione europea attraverso il bando Horizon. I risultati del percorso saranno presentati alla città il 20 e 21 aprile, dalle 8.30 alle 19, attraverso una serie di eventi che coinvolgeranno duemila ragazzi, 30 scuole e 150 classi.

Le due giornate si snoderanno negli spazi dell'università, dall'aula magna al chiostrini del palazzo Ateneo, attraverso incontri con i docenti, laboratori e giochi per gli alunni più piccoli. Il punto di riferimento delle iniziative sarà piazza Cesare Battisti, nelle vicinanze dell'università, simbolicamente e fisicamente occupata dai ragazzi coinvolti nell'iniziativa.

"Si tratta di un nuovo passaggio nel percorso di formazione che unisce istituzioni diverse", ha spiegato il rettore Stefano Bronzini, nel corso della presentazione della manifestazione, alla presenza dell'assessora comunale alla Scuola, Paola Romano.

"Quella di cittadinanza è un'idea che va recuperata anche da parte dei bambini - ha proseguito Bronzini -. L'università può intervenire diventando punto di riferimento di un cambio culturale".

"Università, Comune e scuole si mettono insieme per costruire un villaggio dell'educazione - ha detto Romano -. I bambini occuperanno la città con la loro presenza e le loro riflessioni.

Questo è il segnale di come dobbiamo procedere nel futuro, avendo l'innovazione sociale e i più piccoli come centro del nostro agire". (ANSA).