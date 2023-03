Migranti: assessora Bari, pronti ad accogliere Geo Barents

(ANSA) - BARI, 25 MAR - "La macchina dell'accoglienza promossa e coordinata dall'assessorato al Welfare si è mobilitata in poche ore dalla comunicazione e dall'incontro di coordinamento in prefettura. Siamo pronti". Lo dichiara l'assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, in vista dell'arrivo della nave Geo Barents domani sera con a bordo 190 migranti soccorsi al largo del Mediterraneo.

"Sarà prevista - precisa l'assessora - l'equipe del pronto intervento sociale comunale, con i suoi mediatori e psicologici, per intervenire e supportare i migranti più vulnerabili e i minori non accompagnati. Saranno disponibili le assistenti sociali dell'assessorato per la rete degli inserimenti in caso di arrivo di minori infra-quattordicenni e fragili, anche se questi saranno smistati in luoghi diversi da Bari nelle strutture ministeriali".

"Sono state previste inoltre - aggiunge - squadre di volontari, operatori sociali e sociosanitari, pediatri e personale del 118 che si alterneranno in quanto le azioni di monitoraggio, accoglienza, e smistamento sono previste nelle ore serali e notturne di domenica". "Con i volontari della Caritas diocesana - prosegue - stiamo organizzando la raccolta di scarpe e infradito, coperte e abiti che si aggiungeranno e completeranno in taluni casi gli interventi della Protezione civile. Previste anche squadre della polizia locale e forze dell'ordine per monitorare le operazioni".

"La nostra macchina è collaudata e pronta - conclude Bottalico - come per ogni momento straordinario così come quotidianamente in campo per gestire gli arrivi di questi mesi negli uffici comunali per la migrazione". (ANSA).