Robert Plant in concerto a Bari il primo settembre

(ANSA) - BARI, 24 MAR - Robert Plant, icona del rock e frontman dei Led Zeppelin, parteciperà al Locus festival di Bari. Il primo settembre, sulla rotonda in via Paolo Pinto, nei pressi della Fiera del Levante, Plant porterà 'Saving Grace', il progetto che lo vede sul palco insieme a Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro).

Le esibizioni intime di 'Saving Grace' vedono la band attingere da un repertorio di musica ispirata al paesaggio onirico delle marce gallesi, canzoni che abbracciano i diversi gusti e le influenze di Plant, in particolare la sua eterna passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale. (ANSA).