Rifiuti: Emiliano, con nuova agenzia risparmi per pugliesi

(ANSA) - BARI, 13 MAR - "L'ingresso di Ager in Aseco produrrà solo effetti positivi. Risparmi per i cittadini e benefici per l'ambiente. La nascita della nuova società è un'operazione coerente con la normativa vigente e persegue una virtuosa e stabile collaborazione attraverso la creazione di un soggetto in house a controllo analogo congiunto". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, presentato a Brindisi il nuovo progetto per costituire una società che gestisca lo smaltimento dei rifiuti. "Abbiamo lavorato per anni per garantire che il settore dell'impiantistica dei rifiuti avesse un operatore pubblico - ha detto Emiliano - in grado di creare delle condizioni economiche utili ad abbassare la pressione della fiscalità nei confronti dei Comuni. L'analisi effettuata sul settore rifiuti ci ha convinti che le criticità che abbiamo riscontrato si sostanziano in una inefficienza del sistema che si scarica sulle tasse dei cittadini. Per questo abbiamo individuato un meccanismo che, senza creare danno agli imprenditori privati, vada a vantaggio dei cittadini migliorando l'efficienza del sistema e garantendo un abbassamento della pressione fiscale". "L'operazione - ha aggiunto l'assessora Anna Grazia Maraschio - è finalizzata ad attuare gli indirizzi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, rafforza la dotazione impiantistica pubblica del territorio per chiudere il ciclo dei rifiuti urbani in applicazione dei principi comunitari e nazionali di "autosufficienza" e di "prossimità", sfrutta le sinergie del trattamento congiunto dei fanghi di depurazione con la Forsu, restituendo all'ambiente un compost di qualità".

Infine, per la Presidente di Ager, Fiorenza Pascazio "è un'operazione di grande lungimiranza per il sistema pugliese e per i Comuni. Andrà a colmare il gap impiantistico che è la causa di tutti problemi per la chiusura del ciclo dei rifiuti".

