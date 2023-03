Pd: Emiliano, bene Schlein, basta con leader incapaci di vincere

(ANSA) - BARI, 12 MAR - "Sono perfettamente d'accordo con il discorso di Elly Schlein perché il voto alle primarie e il tesseramento nel partito devono essere liberi e senza pressioni di sorta così come è sempre stato nel Partito democratico pugliese. Mi auguro che Elly Schlein riesca a sciogliere tutte le correnti ed evitare che ne nasca una sua, suo malgrado. Il Partito democratico ha bisogno di una profonda rivoluzione che elimini tutti i nomi del passato che non riuscivano a portare né idee né consenso alla nostra comunità. Basta con i leader che non erano capaci di vincere le elezioni neanche nel loro comune e che non si candidavano nei collegi ma solo nelle liste bloccate". Lo afferma il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

"L'abbraccio tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini - prosegue - descrive la volontà di entrambi e di tutti noi di cogliere questo risultato. Per me che non ho mai fatto parte di una corrente del Pd questa potrebbe essere veramente la rivoluzione che cercavo. Ad Elly i migliori auguri per questa grande sfida".

(ANSA).