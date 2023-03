Giornalisti: 'Premio Campione', a Talamo riconoscimento carriera

(ANSA) - BARI, 12 MAR - E' stato assegnato al giornalista pugliese Sergio Talamo il riconoscimento alla carriera nell'ambito della 19/a edizione del 'Premio Giornalista dell'anno-Michele Campione' la cui cerimonia si è tenuta oggi a Bari alla presenza, tra gli altri, del presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli. Talamo è attualmente direttore della comunicazione istituzionale e relazioni con le pubbliche amministrazioni di Formez Pa, in house al dipartimento della Funzione pubblica-Presidenza del Consiglio. Corposa l'attività di docente che svolge dal 1992 in vari settori: comunicazione digitale, giornalismo pubblico e trasparenza in enti pubblici e privati. Editorialista de 'Il Corriere del Mezzogiorno', ha pubblicato saggi di comunicazione pubblica e libri di narrativa. Il premio Campione assegna ogni anno riconoscimenti ai giornalisti pugliesi che si sono distinti per il loro lavoro. Nella sezione carta stampata-agenzie, il vincitore è stato Leonardo Petrocelli che il 6 ottobre 2022 ha pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno l'articolo intitolato 'Dalla Puglia e da Bari la spinta per la Pace', un'intervista al politologo Giuseppe Vacca. Nella sezione radio-tv, i vincitori sono stati Luca Ciciriello e Nicola Scaringi autori di 'Altamura. Campo 65, storie di prigionia e d'amore', servizio andato in onda su Teledehon il 3 giugno 2022. Nella sezione web ha vinto Giuseppe Cantatore con il servizio 'Quando la guerra fredda si combatteva sulla Murgia: la storia delle basi missilistiche Jupiter', pubblicato sulla testata Coratolive.it il 15 marzo 2022. A vincere nella sezione fotografia è stato Donato Fasano con il reportage 'Insieme a pesci tra le reti troviamo i rifiuti degli yacht', pubblicato sul Corriere della Sera il 6 settembre 2022. Il premio Campione è organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Puglia, in collaborazione con la famiglia del giornalista Michele Campione e l'associazione per la formazione al giornalismo 'Michele Campione'. (ANSA).