Tumori: Puglia, telemedicina per assistere pazienti a domicilio

(ANSA) - BARI, 10 MAR - Permettere ai medici ospedalieri e ai professionisti di Ant di tenere traccia continua dei parametri vitali come pressione, temperatura, ossimetria e frequenza cardiaca e respiratoria dei pazienti oncologici assistiti a domicilio che presentino una sintomatologia cardiovascolare e/o respiratoria rilevante. E' l'obiettivo del progetto pilota pensato per potenziare l'assistenza oncologica domiciliare e presentato questa mattina a Bari. L'iniziativa è promossa dalla fondazione Ant e realizzato grazie a 'MyHospitalHub Pro', la piattaforma per il monitoraggio da remoto dei parametri vitali dei pazienti sviluppata da Adilife e ceduta a titolo gratuito da Takeda.

Il progetto ha preso il via nel Foggiano e nella BAT a fine 2022. "Soddisfare le esigenze di ogni singolo paziente è ciò che ispira il nostro lavoro quotidiano con la comunità oncologica - dichiara Anna Maria Bencini, Oncology Country Head, Takeda Italia - il nostro impegno primario è rivolto alle terapie in grado di trasformare la vita delle persone, liberando il potenziale dell'innovazione". "È significativo avere avviato proprio in Puglia, dove siamo presenti da più di trent'anni, questo promettente progetto pilota - commenta Raffaella Pannuti, presidente di Ant - la telemedicina non potrà sostituire il lavoro di medici, psicologi e infermieri, ma potrà dare un contributo importante nel rendere le cure palliative domiciliari accessibili a un numero sempre maggiore di persone. A livello nazionale i costi dei ricoveri ospedalieri e la carenza di personale, di posti letto, di strumentazioni, ci mostrano chiaramente il bisogno impellente di una rimodulazione del sistema sanitario che gestisca e distribuisca le risorse nel modo più appropriato possibile, in uno scenario dove i bisogni sanitari saranno sempre maggiori". (ANSA).