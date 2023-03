Due piloti muoiono in scontro tra aerei, uno è di Taranto

(ANSA) - BARI, 07 MAR - Due piloti dell'Aeronautica Militare sono morti in seguito ad uno scontro in volo che si è verificato a Guidonia (Roma) tra due velivoli che erano in fase di addestramento. Tra le vittime il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, nato a Taranto il 5 febbraio del 1975. Nell'incidente è deceduto anche il maggiore Marco Meneghello, 46 anni, della provincia di Verona. I due aerei appartenevano al 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare.

Cipriano era entrato in Aeronautica Militare nel 1996 con il 117/o corso Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. Presso il 60/o Stormo di Guidonia era pilota istruttore di volo sui velivoli: U208A, Aliante G103, MB339-CD.

Il 48enne tenente colonnello aveva all'attivo 6000 ore di volo, effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali.

La Procura di Tivoli avvierà una indagine per ricostruire quanto avvenuto questa mattina a Guidonia. (ANSA).