Fuga di gas a Barletta, conduttura danneggiata durante lavori

(ANSA) - BARLETTA, 06 MAR - Operai dell'Italgas sono al lavoro a Barletta per bloccare una grossa perdita di gas proveniente da una conduttura danneggiata nel corso di lavori compiuti con uno scavo per strada per la realizzazione di alcuni sottoservizi, probabilmente condotte idriche.

È accaduto nel quartiere Settefrati, all'incrocio fra via Scommegna e via Canne. Sul posto, oltre agli operai, intenti a chiudere alcune valvole, ci sono i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha interdetto il traffico automobilistico. Tutta l'area è stata circoscritta e messa in sicurezza e i residenti della zona si sono riversati per strada. (ANSA).