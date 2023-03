Conduttura danneggiata a Barletta:Italgas, eliminata dispersione

(ANSA) - BARLETTA, 06 MAR - "L'intervento di messa in sicurezza del tratto di rete, eliminando la dispersione di gas e garantendo la continuità del servizio a tutti gli utenti si è concluso del giro di mezz'ora. La riparazione definitiva sarà effettuata domani". Lo comunica Italgas con riferimento al danneggiamento provocato alla rete del gas da alcuni lavori sui sottoservizi, avvenuto questa mattina a Barletta fra via Scommegna e via Canne. (ANSA).