Malattie rare: Casa Sollievo attiva 'televisita' per pazienti

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO, 28 FEB - L'ospedale 'Casa sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo (Foggia) attiverà da domani la 'televisita' una nuova modalità di erogazione della prestazione sanitaria che permetterà "al paziente idoneo individuato dallo specialista, di interagire a distanza con i medici della 'Genetica' utilizzando dispositivi come smartphone o computer, in convenzione con il servizio sanitario Regionale". La televisita - precisa una nota - sarà a disposizione per i pazienti con malattie rare. L'annuncio è arrivato oggi, 28 febbraio in cui si celebra la 'Giornata mondiale delle malattie rare'.

L'ospedale di San Giovanni Rotondo è impegnato nel campo delle malattie genetiche rare dal 1991, quando venne inizialmente riconosciuto dal Ministero della Salute come 'Irccs-Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico' nel campo delle malattie genetiche ed eredofamiliari, e oggi rappresenta "il secondo centro in Puglia per numero di codici di esenzione assegnati e per numero di pazienti registrati nel registro regionale".

Sull'attivazione della 'televisita', il responsabile dell'Unità di genetica medica dell'Irccs Marco Castori, spiega che "pur essendo limitata alle visite di controllo di pazienti già 'noti' la televisita consentirà agli utenti di accedere alle prestazioni senza spostarsi fisicamente dal proprio domicilio, riducendo tempi, costi e disagi del viaggio verso l'ospedale, per loro e per i loro familiari o caregiver". "Un'innovazione che tornerà utile soprattutto - conclude - per i pazienti provenienti da tutte le province pugliesi più lontane e dalle regioni limitrofe di Molise, Abruzzo, Campania, Calabria e Basilicata". (ANSA).