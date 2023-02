Guardia giurata aggredita in ospedale a Bari, arrestato 24enne

(ANSA) - BARI, 18 FEB - Avrebbe colpito con calci e pugni una guardia giurata in servizio al pronto soccorso del 'Policlinico' di Bari un 24enne arrestato ieri sera dalla Polizia. L'uomo è accusato di lesioni aggravate, resistenza e minacce a pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico.

Secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine dopo che il vigilante ha impedito al 24enne l'accesso in un'area riservata dell' ambulatorio del 'Nucleo assistenza avanzato', l'uomo avrebbe iniziato ad aggredirlo fino all'intervento di un poliziotto in servizio presso l'ufficio di pubblica sicurezza del Policlinico. (ANSA).