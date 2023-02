Guardia giurata aggredita: dg Policlinico,salvaguardati sanitari

(ANSA) - BARI, 18 FEB - "Ringraziamo gli operatori di vigilanza e la polizia di Stato che ieri sono prontamente intervenuti per evitare una aggressione nei confronti degli operatori sanitari in pronto soccorso. Il sistema di prevenzione assicurato al Policlinico di Bari dalla presenza del servizio di vigilanza privata e dal posto di Polizia ha funzionato, evitando che l'aggressore entrasse in contatto con il personale sanitario che si stava prendendo cura di un suo familiare". Lo dichiara il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore, in merito all'aggressione avvenuta ieri ai danni di una guardia giurata picchiata da un 24enne che voleva entrare nell'area riservata solo ai pazienti, un'area in cui c'era un suo parente che veniva visitato dagli operatori sanitari del Policlinico.

"Nell'ultima settimana - spiega Migliore - c'è stato un iperafflusso di pazienti in pronto soccorso e i nostri professionisti non possono subire pressioni o minacce mentre assistono i pazienti. A loro va tutta la nostra vicinanza e attenzione". (ANSA).