Tuffi: la Red Bull Cliff Diving torna a Polignano a Mare

(ANSA) - BARI, 13 FEB - È stato annunciato oggi a Milano, in occasione della Borsa Internazionale del Turismo, che la 'Red Bull Cliff Diving World Series', il campionato internazionale di tuffi da grandi altezze, tornerà nuovamente a Polignano a Mare, nel Barese, il prossimo 1-2 luglio 2023. La tappa ospiterà per la decima volta i 24 high diver in gara, che sono ormai di casa ed entusiasti di gareggiare ancora nella piccola perla dell'Adriatico. L'élite del Red Bull Cliff Diving, 12 uomini e 12 donne provenienti da tutto il mondo, è pronta a lanciarsi dalle piattaforme di 27 e 21 metri - passando per l'inconfondibile casa privata, ormai simbolo della storia italiana di questo evento - e raggiungendo in volo 85 km/h di velocità nei soli 3 secondi di caduta libera per offrire al pubblico uno spettacolo fatto di acrobazie, volteggi e tecnica senza pari. Presenti in gara gli azzurri Alessandro De Rose, permanent diver di tutta la World Series e ambasciatore tricolore dell'evento. "Il Red Bull Cliff Diving è un prestigioso e riconosciuto evento internazionale, che non suscita solo emozione e spettacolarità, ma che genera - ha dichiarato in conferenza stampa il marketing Manager di Red Bull Italia, Roberto Giuliano - anche un importante e positivo impatto economico sul territorio e su tutta la Puglia, oltre ad offrire un'eccezionale 'vetrina' di caratura mondiale". (ANSA).