A Roma Mariasole De Pascali, nuovo talento del jazz

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Fresca del trionfo come nuovo talento italiano 2022 nella classifica della prestigiosa rivista Musica Jazz, la flautista Mariasole De Pascali sale sul palcoscenico a Roma domenica 22 gennaio. L'artista pugliese sarà alla Casa del Jazz in concerto con la violinista Anais Drago - che si è aggiudicata lo stesso riconoscimento l'anno scorso - e con il pianista Giovanni Guidi per presentare 'Canto per Europa', titolo scelto dopo la lettura del libro di Paolo Rumiz.

"Europa - spiegano - era una ragazza che veniva dal mare e dall'oriente, come quelle decine di migliaia di ragazze che ogni anno abbandoniamo. La storia comincia da qui… tutto il resto lo diremo con la musica". Il progetto, che con molta probabilità diventerà un disco, è una produzione originale del festival 'Una striscia di terra feconda' presentato a Caprarola (Roma) lo scorso luglio. "Il riconoscimento di Musica Jazz è arrivato inaspettato ed è per me un vero onore" dice all'ANSA la musicista, ricordando che il flauto nel jazz è uno strumento molto utilizzato, spesso affiancato al sax. "Eric Dolphy, ad esempio, per me è 'il' flautista - spiega -. Più recentemente si è affermata la figura del flautista vero e proprio. Il mio background, però, non è jazzistico. La mia formazione è prevalentemente classica ma da sempre il mio interesse si è rivolto verso le musiche extracolte e l'improvvisazione, mi sono trovata per questo in ambiti jazzistici". (ANSA).