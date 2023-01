Ex Ilva: azienda, dati benzene inferiori a valore limite annuale

(ANSA) - TARANTO, 19 GEN - "Dai dati di Arpa Puglia emerge che i livelli registrati dalle centraline di Taranto sono sempre inferiori al valore limite annuale pari a 5 microgrammi/m3 (microgrammi per metro cubo) fissato per la qualità dell'aria dal D.Lgs. 155/2010 in conformità alla normativa comunitaria".

Lo scrive oggi in un tweet Acciaierie d'Italia. Lo scorso 5 gennaio la stessa Agenzia per la protezione ambientale della Puglia (Arpa) aveva inviato una nota con la quale chiedeva alla fabbrica di adottare "tutti i possibili interventi correttivi di riduzione delle emissioni di benzene da parte dello stabilimento siderurgico". (ANSA).