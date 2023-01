Ex Ilva:azienda; adesione sciopero 2% nella notte, 9% al mattino

(ANSA) - TARANTO, 19 GEN - Acciaierie d'Italia comunica che nello stabilimento di Taranto non si sono verificate fermate degli impianti produttivi a seguito dello sciopero in atto, proclamato da Fiom, Uilm e Usb. Nel turno della notte, iniziato alle ore 23 di ieri, l'adesione è stata del 2%. Nel turno in corso, che è iniziato alle ore 7 di oggi e terminerà alle 15, l'adesione allo sciopero - precisa ancora l'azienda - è stata del 9%. (ANSA).