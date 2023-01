++ Ex Ilva: Morselli, faremo richiesta di proroga Aia ++

(ANSA) - TARANTO, 19 GEN - "L'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) scade a fine agosto e noi faremo richiesta di proroga. Non credo la proroga arriverà in fretta ma voglio rassicurare che tutti i nostri limiti emissivi sono sempre stati rispettati, come sa il Ministero dell'Ambiente". Lo ha detto, secondo quanto si apprende da fonti presenti all'incontro, l'Ad di Acciaierie d'Italia Lucia Morselli intervenendo al tavolo sull'ex Ilva in corso al ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit). (ANSA).