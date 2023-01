Ovs investe a Bari,Emiliano, 'Puglia in piena fase sviluppo'

(ANSA) - BARI, 17 GEN - "La Puglia è una terra in piena fase di sviluppo, capace di offrire opportunità di lavoro per i giovani e concrete prospettive di crescita professionale. Se grandi imprese come Ovs scelgono di investire qui è anche grazie alle misure di supporto che mettiamo in campo come Regione Puglia e alla sinergia con i Comuni, Università, Politecnico e centri di ricerca". Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando l'iniziativa di Ovs che realizzerà nella zona industriale di Bari un polo per l'innovazione tecnologica e un impianto industriale ampio 15mila metri quadri per dare nuova vita ai capi di abbigliamento per investimento complessivo di 33 milioni di euro, 15 dei quali messi a disposizione dalla Regione. Annunciate 125 assunzioni nei prossimi tre anni. "Il progetto che Ovs intende realizzare in Puglia - sottolinea Emiliano - prevede un centro logistico multifunzione per la gestione dei processi di ricondizionamento dei capi di abbigliamento strettamente collegati ai temi di sostenibilità ambientale ed economia circolare. Ringrazio quindi il gruppo Ovs per questo percorso di innovazione che racchiude speranze e buoni auspici".

"Quello che sta accadendo in questi anni in Puglia è straordinario ma di certo non casuale - dichiara Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia -. E questo importante investimento di Ovs è la prova di quanto la Puglia sia una regione attrattiva, in cui vale la pena investire. Questo grazie agli incentivi messi a disposizione delle imprese ma anche grazie alla grande sinergia con il mondo della ricerca e della formazione". (ANSA).