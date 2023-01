Pd: Schlein, siamo in grado di dare svolta a paese e partito

(ANSA) - TARANTO, 14 GEN - "Noi siamo in grado di vincere questo congresso e di dare una nuova svolta di cui il Partito democratico e il Paese hanno molto bisogno". Lo ha dichiarato a Taranto Elly Schlein, deputata e candidata alla segreteria del Pd, che ha partecipato prima a un pranzo sociale con i militanti del partito e poi a una discussione pubblica al circolo Arci con rappresentanti del sindacato e delle associazioni. Era accompagnata dal senatore Francesco Boccia, coordinatore nazionale della mozione per la candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Partito democratico, e dalla presidente del Consiglio regionale pugliese Loredana Capone. "Ho sentito la voce - ha osservato Schlein - di tanti militanti che stiamo incontrando in tutto il Paese, che hanno voglia di ricostruire un Partito democratico che si dia un'identità chiara.

Riscontriamo una grande accoglienza, ritrovando tanti che si erano allontanati per qualche delusione in questi anni, a cui si aggiunge un'altra parte che non era mai stata prima in una sede politica. Questo è un regalo di partecipazione, è un valore aggiunto che noi vogliamo portare in questa campagna". "Io - ha concluso - mi sono candidata per portare a provare il mio contributo insieme a tanti altri. Qualcunue sia l'esito di questo congresso noi rimarremo in questa comunità". (ANSA).