Pd: Schlein, non ho paura di una scissione del partito

(ANSA) - BARI, 14 GEN - "Non ho paura di una scissione del partito". Lo ha detto la deputata e candidata alla segreteria nazionale del Pd, Elly Schlein, a margine di un incontro a Lecce, rispondendo alle domande dei giornalisti. "Ho sempre detto che noi siamo tornati per portare un contributo di idee, ci candidiamo a cambiare questo partito, ma qualunque sarà l'esito del Congresso, che vinceremo, bisognerà lavorare insieme dal giorno dopo". "Questo varrà - ha concluso - anche qualora non dovessimo vincere". (ANSA).