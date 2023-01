Pd: Schlein, in 300 in sala Bari accolgono candidata segretario

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Sono circa 300, secondo gli organizzatori, le persone arrivate all'Officina degli esordi di Bari per incontrare la deputata e candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein. La deputata emiliana oggi è stata in Puglia per il suo tour in vista dell'elezione del nuovo segretario dem.

Dopo essere stata a Lecce, Schlein si è spostata a Taranto per poi giungere a Bari. Ad attenderla, una sala gremita. (ANSA).