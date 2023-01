Ex Ilva: sindacati, lavoratori vogliono cambio governance

(ANSA) - TARANTO, 11 GEN - "Ribadiamo che lo Stato, attraverso Invitalia, debba acquisire Il controllo pubblico e la gestione degli impianti per garantire la corretta gestione dei 680 milioni di euro stanziati e necessari per la ricapitalizzazione di Acciaierie d'Italia". E' quanto sottolineato in un documento che i segretari Fiom, Uilm e Usb di Taranto hanno consegnato oggi alla Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, nel corso di una manifestazione che si è tenuta dinanzi a Montecitorio.

All'iniziativa hanno partecipato delegati sindacali, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco e presidente della Provincia di Taranto Rinaldo Melucci, alcuni sindaci dell'area ionica e diversi parlamentari. I sindacati confermano intanto l'iniziativa di mobilitazione sotto Palazzo Chigi del 19 gennaio in occasione del vertice sull'ex Ilva convocato dal ministro Urso e lo sciopero dalle 23 del 18 gennaio alle 7 del 20 gennaio.

Fiom, Uilm e Usb ritengono "indispensabile il cambio di governance in quanto uno stabilimento ritenuto di interesse strategico nazionale non può essere gestito da chi ha, di fatto, depauperato una fabbrica che stenta a produrre più di tre milioni di tonnellate annue anche a causa dell'assenza di interventi strutturali e di manutenzione straordinaria e ordinaria necessari a garantire un futuro per la siderurgia dentro ad un processo dl transizione ecologica che diventa una sfida fondamentale anche per l'attuale Governo". (ANSA).