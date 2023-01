Calcio: Bari; risolto il prestito, Cangiano torna al Bologna

(ANSA) - BARI, 11 GEN - Nuova operazione in uscita per il Bari: il ds Ciro Polito ha raggiunto l'accordo con il Bolognaper la risoluzione anticipata del prestito dell'attaccante Gianmarco Cangiano. La punta, classe 2001, ha collezionato 6 presenze in biancorosso nel campionato (e 2 in Coppa Italia), ma ha trovato pochi spazi per il rendimento di Cheddira (capocannoniere della cadetteria) e Antenucci. (ANSA).