Ex Ilva: rinviati al 19 gennaio sciopero e manifestazione

(ANSA) - BARI, 05 GEN - Slitta al 19 gennaio lo sciopero con manifestazione a Roma dei lavoratori dell' ex Ilva fissato inizialmente per l'11 gennaio prossimo. Lo hanno annunciato Fiom, Uilm, Usb in una conferenza stampa oggi a Taranto.

L'11 gennaio, conferma Francesco Brigati, segretario provinciale Taranto Fiom-Cgil, "ci sarà conferenza stampa a Roma, in cui sarà presente il consiglio di fabbrica con le Rsu di Fiom, Uil e Usb ed in quella circostanza noi lanceremo un messaggio al governo: istituzioni, territorio insieme alle organizzazioni sindacali rivendicano un intervento pubblico per avviare seriamente una transizione ecologica e sociale per Taranto e per l'Ex Ilva". In occasione dello sciopero i lavoratori terranno anche un presidio dinanzi alla sede del Ministero dello Sviluppo economico. (ANSA).