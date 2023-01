Ex Ilva: referendum tra lavoratori su ricapitalizzazione Stato

(ANSA) - TARANTO, 05 GEN - I sindacati Fiom, Uilm e Usb lanciano un referendum tra i lavoratori dello stabilimento siderurgico di Taranto per conoscere il loro pensiero sull'ultimo decreto cosiddetto salva-Ilva e sull'opportunità o meno di una ricapitalizzazione immediata da parte dello Stato.

L'iniziativa è stata spiegata nel corso di una conferenza stampa in cui sono state annunciate le prossimi iniziative di mobilitazione. L'11 gennaio le Rsu saranno a Roma insieme alle istituzioni per una conferenza stampa. Il 19 gennaio ci sarà lo sciopero e, contestualmente alla convocazione del ministro Urso, i sindacati saranno nuovamente a Roma a manifestare con i lavoratori di Acciaierie d'Italia, Ilva in As e dell'appalto. "Vogliamo delle soluzioni - hanno sottolineato i segretari di Fiom, Uilm e Usb - sul futuro ambientale e produttivo dello stabilimento siderurgico. Quello che chiediamo da tempo è che ci sia un un cambio della governance e che i soldi pubblici siano utilizzati per un chiaro ed inequivocabile processo di transizione ecologica e sociale". (ANSA).