Approvato piano efficientamento energetico alle Isole Tremiti

L' Ente parco nazionale del Gargano, nel Foggiano, ha approvato il progetto di efficientamento energetico del Centro Polifunzionale delle Isole Tremiti per un investimento di circa 727 mila euro. Si tratta di un edificio che si trova in viale Amerigo Vespucci sull'isola di San Domino e che ospita un centro di aggregazione culturale e sociale per la comunità tremitese. L'intervento prevede l'installazione di pannelli solari termici piani e di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. I fondi stanziati rientrano nel bando 'Programma di interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici dei Parchi' del Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE) - ora Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica (MASE), a cui l'Ente ha partecipato candidando diverse proposte progettuali. "L'intervento di riqualificazione energetica del 'centro polifunzionale' - afferma il presidente del Parco del Gargano, Pasquale Pazienza - oltre a determinare un deciso miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e di mitigazione dei cambiamenti climatici, risponde anche a un altro importante obiettivo del programma ministeriale". "In particolare - aggiunge - quello di realizzare degli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico che possano essere esempi da prendere a modello da parte dei singoli cittadini così inducendoli a scelte consapevoli in campo energetico". Secondo il sindaco dell'arcipelago delle isole Tremiti Peppino Calabrese: "La riqualificazione dell'immobile ci consentirà di avere un'idonea sede da dedicare a una serie di attività di cui si avverte l'esigenza nel territorio".