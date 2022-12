Welfare: Anci, ricognizione istanze territori fondamentale

(ANSA) - BARI, 15 DIC - "Positiva l'azione di collegamento tra ambiti sociali, la condivisione di buone prassi, la verifica degli interventi, ma soprattutto la ricognizione delle istanze e dei bisogni dei territori che deve essere fondamentale per la futura programmazione regionale. L'auspicio dei comuni pugliesi è che questa attività possa proseguire, in modo da divenire misura sistemica e strutturale per l'attuazione delle politiche e dei servizi sociali territoriali". E' quanto ha dichiarato il presidente dell'Anci Puglia, Ettore Caroppo, dopo un incontro con l'assessora regionale al welfare Rosa Barone dedicato al tema del welfare locale e alle attività del programma di assistenza agli ambiti territoriali dopo due anni di realizzazione del progetto.

"In occasione dell'ultimo incontro tenutosi a Bari - ha dichiarato Rosa Barone - abbiamo confermato la volontà di puntare sulla collaborazione e sull'ascolto degli ambiti, dei comuni, dei sindaci che rappresentano per noi un braccio operativo attraverso cui mettere in pratica le misure adottate e finanziate dall'assessorato al welfare". "Sono stati analizzati ed approfonditi - ha aggiunto - diversi ed importanti aspetti riguardanti la sfera del sociale dei comuni pugliesi, su cui si lavorerà in sinergia mettendo a frutto quanto stabilito nel V Piano Regionale delle Politiche Sociali, che ha fatto proprie le istanze pervenute dai territori". (ANSA).