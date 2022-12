Comuni: progetto strade nuove di Fal, apertura rotatoria a Bari

(ANSA) - BARI, 15 DIC - Nell'ambito del progetto 'Strade nuove' delle Ferrovie Appulo-Lucane (Fal), oggi a Bari sono state aperte al traffico la nuova rotatoria tra via Mazzitelli, viale Cotugno e via Gen. Bellomo, e l'anello di circolazione tra viale Solarino e Via Cotugno'. Con il progetto, si legge in una nota, Fal - in virtù di un protocollo d'intesa sottoscritto con Regione Puglia e Comune di Bari - "sta realizzando numerose opere pubbliche che avranno un impatto estremamente positivo sulla viabilità, sul traffico, sull'ambiente, sulla vivibilità della zona meridionale di Bari e, in particolare, dei quartieri Picone e Poggiofranco, a partire dal cosiddetto 'Quartierino': soppressione del passaggio a livello di via delle Murge, realizzazione di quattro rotatorie, costruzione del sottopasso e del percorso ciclabile". In quattro dei nove cantieri i lavori sono già conclusi, negli altri "si concluderanno entro dicembre 2023, nel pieno rispetto del cronoprogramma e, in alcuni casi, con anticipo".

Oggi in una conferenza stampa, inoltre, è stato presentato il nuovo sito internet 'falstradenuove.it', dal quale si potrà "visionare foto e video che documentano l'avanzamento delle opere". "Ferrovie Appulo Lucane - ha detto il presidente Rosario Almiento - con questo progetto, partito dalla necessità di eliminare il passaggio a livello di Via delle murge, sta realizzando strade ed opere pubbliche determinanti per migliorare la sicurezza, la vivibilità e la viabilità nei quartieri Picole e Poggiofranco". (ANSA).