In fiamme due mezzi Carabinieri Forestali nel Foggiano

(ANSA) - FOGGIA, 12 DIC - Due mezzi in dotazione alla locale Stazione Carabinieri Forestali sono andati distrutti dopo un incendio divampato la scorsa notte a Peschici. E' quanto denuncia il sindaco del comune in provincia di Foggia Franco Tavaglione. I mezzi - si apprende - erano parcheggiati nei pressi della caserma che si trova alla periferia del paese. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco. Ancora da accertare le cause: al momento non si esclude l'origine dolosa.

"In attesa di conoscere la natura dell'evento - aggiunge il primo cittadino - desidero comunque manifestare indignazione, sgomento e dura condanna, auspicando che gli eventuali autori vengano quanto prima individuati e, quindi, assicurati alla giustizia". (ANSA).