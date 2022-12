Ue: Picierno a Bari nel ricordo di Sassoli e Spinelli

(ANSA) - BARI, 03 DIC - Un lungo viaggio, fra le Regioni del Sud, per parlare del Mezzogiorno alla luce delle risorse mese in campo dal Pnrr. E' partito da Bari, nella cornice del foyer del teatro Petruzzelli, "L'Europa presente", alla presenza della vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, e del ministro per gli Affari europei, Pnrr e Politiche di coesione, Raffaele Fitto. I lavori sono stati aperti da un lungo e commosso ricordo di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo scomparso l'11 gennaio scorso, e di Altiero Spinelli. "È stato un padre rifondarore dell'Europa - ha detto Picierno -.

Abbiamo avuto dei padri fondatori, come Altiero Spinelli, e anche dei padri rifondatori, come David, che hanno rifondato l'Europa in momenti di difficoltà".

"David - ha proseguito Picierno - è stata una figura capace di segnare in maniera indelebile una strada. E lo ha fatto nell'epoca dell'euoscettisicimo, della pandemia, dei primi segnali di guerra fra Ucraina e Russia". Commosso, nel ricordo di Sassoli, anche il ministro Fitto: "Ci ritroviamo qui, con posizioni diverse, nel solco del messaggio che David ci ha lasciato. Ho sempre avuto un rapporto molto positivo con lui, abbiamo avuto modo di collaborare spesso, in qualità di capogruppo dei Conservatori ho dialogato con lui quotidianamente, riuscendo a fare sintesi". "David - ha detto ancora Fitto - non è mai mancato in termini di generosità nell'essere in prima linea, anche quando la sua salute avrebbe richiesto maggiore prudenza". Presente anche il sindaco di Bari, e presidente dell'Anci, Antonio Decaro: "Oggi ricordiamo una persona straordinaria, che ha avuto un forte legame con Bari e che ha saputo trasformare la concezione del nostro Paese".

