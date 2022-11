Abusi su minorenne: vittima salita in auto per un passaggio

(ANSA) - ANDRIA, 22 NOV - L'ha vista all'uscita di scuola, si è avvicinato e l'ha convinta a salire in auto con la promessa che l'avrebbe portata ovunque avesse voluto. Così l'uomo arrestato ad Andria per violenza sessuale aggravata avrebbe carpito la fiducia della studentessa minorenne di cui ha abusato in un casolare di campagna, dopo averle somministrato alcol e droga. A quanto si apprende i fatti sono accaduti nei primi mesi dell'anno. Per risalire all'uomo sono stati fondamentali sia il racconto della giovane vittima sia moderni strumenti investigativi che hanno portato la polizia sulle sue tracce.

