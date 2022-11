Violenza donne: a San Ferdinando uno spettacolo con Ornella Muti

(ANSA) - BARI, 21 NOV - Nell'ambito delle manifestazioni per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, venerdì 25 novembre, a San Ferdinando di Puglia (BAT) si terrà lo spettacolo teatrale 'L'amore è un'altra storia' con la partecipazione di Ornella Muti che esprime la sua preoccupazione sui dati che riguardano la violenza sulle donne: "Orrore ed errore di un'umanità che si perde in azioni violente, assurde e senza senso. Siamo spettatori di un domani che sarà spento. Dobbiamo necessariamente reagire per porre fine a tutto questo". L'attrice sarà impegnata in un monologo sulla possibilità di rivalersi da ogni tipo di abuso.

Lo spettacolo (ingresso gratuito fino a esaurimento posti) si terrà nell'auditorium dell'istituto 'Dell'Aquila-Staffa' alle ore 20.30. Scritto dall'autore casalino Gerardo Russo, il recital vedrà protagonisti gli attori della compagnia Atto Zero.

In scena i vari linguaggi dell'arte teatrale, dai quadri di danza con le coreografie di Silvia Calorio e la compagnia Danza Project, alla colonna sonora live con la performance dal vivo della voce adamantina di Enea Platania con l'Acustic Ensemble, sino alle parti recitate. L'iniziativa è promossa dai comuni dell'Ambito Tavoliere Meridionale e dal centro anti violenza 'Osservatorio Giulia e Rossella'. Lo spettacolo sarà presentato il 25 novembre alle ore 12 nell'aula consiliare del Comune di San Ferdinando di Puglia: alla conferenza stampa parteciperà Ornella Muti. (ANSA).