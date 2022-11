Calcio: Bari, Frattali e Polverino rinnovano fino al 2024

(ANSA) - BARI, 18 NOV - Il Bari ha raggiunto l'accordo per prolungare il contratto di un anno, fino a giugno 2024, ai due portieri Pierluigi Frattali ed Emanuele Polverino.

Frattali, esperto classe 1985, è vicino alle 100 presenze in biancorosso ed è stato protagonista della cavalcata della passata stagione, chiusa con la promozione in B. Lo stesso estremo difensore indossa la maglia del Bari da quattro anni.

Polverino, classe 1997, nello scorso torneo ha subito una sola rete nelle sette gare giocate. (ANSA).