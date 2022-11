Processo Ccr:legale,accertata più grossa ingiustizia giudiziaria

(ANSA) - BARI, 16 NOV - "Un sistema giudiziario che sovverte il principio della innocenza è un sistema che si condanna all'infamia. Come difensori oggi c'è molto poco di cui esser contenti perché si è certificata la più grossa ingiustizia consumata nel nostro distretto di Corte di appello, senza che la vittima di questa ingiustizia abbia potuto assistere al suo riscatto". E' il duro commento dell'avv.Gaetano Sassanelli, uno dei due legali che ha ottenuto stasera dalla Corte d'appello di Lecce la revoca della condanna per mafia dell'ex presidente delle Ccr di Bari Francesco Cavallari.

"Il dottor Cavallari - rileva Sassanelli - è stato lasciato morire in esilio come il peggiore dei mafiosi ed oggi invece è stato finalmente ufficializzato quel che in realtà tutti sapevano e cioè che mafioso non lo è mai stato. Sè quella è stata l'operazione 'Speranza' questa è stata l'operazione 'Verità'". (ANSA).