Migranti: Emiliano, no a marketing elettorale su accoglienza

(ANSA) - BARI, 09 NOV - "Ho detto al ministro Piantedosi che può contare sulla collaborazione della Puglia, purché su vicende come la gestione dell'antimafia e dell'accoglienza dei migranti non si faccia ancora marketing elettorale". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine dell'inaugurazione a Bari di un centro per le vittime di tratta.

"Caricare ulteriormente la disperazione degli italiani, spiegandola con l'arrivo dei migranti che portano via il lavoro, è un atto sbagliato", ha proseguito Emiliano. Il governatore ha aggiunto che questa situazione "crea la necessità, perfino al governo Meloni che non ne avrebbe bisogno, di impegnarsi in respingimenti che poi, come abbiamo visto, non sono stati portati a termine perché tutti si sono resi conto che queste persone andavano accolte". Queste situazioni, per Emiliano, "possono essere superate con modello che in Puglia ha consentito di affrontare la situazione in serenità e senza contraccolpi".

Il governatore ha poi ribadito che "la Puglia rimane l'esempio della terra di accoglienza, è la terra della Vlora, la terra che ha saputo trasformare l'accoglienza anche in opportunità economiche". "Oggi - ha concluso - in Albania gli italiani sono considerati dei fratelli perché quel giorno di più di 30 anni fa non è stato mai dimenticato". (ANSA).