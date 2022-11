Prosegue il tour di Pretty Woman con tappa a Bari

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Dopo il debutto al Teatro Olimpico di Roma, il musical Pretty Woman, ispirato al grande successo cinematografico di Julia Roberts e Richard Gere, fa tappa a Bari, dopo che nella passata stagione al teatro Nazionale di Milano è stato visto da oltre 80.000 persone.

Stage Entertainment in collaborazione con Italiana Assicurazioni, Compagnia, si legge in una nota, propone infatti un viaggio nei principali teatri italiani fino ad aprile 2023.

La tournée, distribuita da Savà Produzioni Creative per Vivo Concerti, dopo Roma e Montecatini (Teatro Verdi) è a Bari (Teatro Team) per arrivare poi proseguire con tappe in tutta Italia con le ultime date al Teatro Lirico 'Giorgio Gaber' di Milano. "Siamo molto felici di proporre a tutta Italia - spiega Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment Italia - uno spettacolo che continua a far sognare intere generazioni e che, lo scorso anno, ancora in pandemia, è stato sinonimo per tutti coloro che sono venuti al Nazionale di evasione e divertimento. Era questo che volevamo offrire al nostro pubblico e gli 80.000 biglietti venduti confermano che ci avevamo visto giusto. Ringrazio ancora una volta Chiara Noschese per il grandissimo lavoro fatto, tutto il cast e tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere tale traguardo". (ANSA).