'La Puglia non tratta', esposto striscione su palazzo Regione

(ANSA) - BARI, 18 OTT - "La Puglia non tratta" è quanto si legge sullo striscione esposto oggi, in occasione della sedicesima Giornata europea contro la tratta di esseri umani, sulla facciata della presidenza della Regione Puglia, a Bari, per sensibilizzare la cittadinanza e le Istituzioni sull'importanza della lotta alla tratta e della protezione delle persone vittima di grave sfruttamento. La Regione Puglia è titolare del progetto 'La Puglia non tratta-insieme per le vittime' che prevede, tra le altre cose, attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento, volte alla tutela della salute e all'emersione delle potenziali vittime di tratta o grave sfruttamento. La pandemia prima e lo scoppio della guerra in Europa - si legge in una nota della Regione - hanno rappresentato delle ulteriori sfide. Il generale aumento della povertà e le distruzioni scatenate dal conflitto hanno considerevolmente aumentato le vulnerabilità per milioni di persone, esponendole al rischio di essere reclutate da parte di reti criminali senza scrupoli. Negli ultimi anni si evidenzia come il reclutamento delle vittime avvenga sempre più attraverso le piattaforme digitali, tanto che la Commissione europea ha dedicato a questo tema una delle quattro direttrici principali della strategia nella lotta alla tratta 2022-2025. (ANSA).