Teatro Orfeo Taranto, stagione con Pasotti, Sastri, Muti, Siani

(ANSA) - TARANTO, 15 OTT - E' stato scelto lo slogan 'I più grandi passano da qui' per la stagione di teatro leggero e di musica organizzata dal Cinema Teatro Orfeo di Taranto con il patrocinio morale del Comune di Taranto e il supporto di partner come 'Programma Sviluppo'. Dodici gli spettacoli in abbonamento e 19 quelli fuori cartellone con diversi artisti per la prima volta a Taranto. Sono stati recuperati anche spettacoli saltati a causa della pandemia.

La stagione inizierà il 4 novembre, quando Giorgio Pasotti e Mariangela D'Abbraccio porteranno in scena "Hamlet". Il 18 novembre Giampiero Ingrassia in "Doctor Faust", il 23 novembre Lina Sastri in "Eduardo mio". Il 2, 12 e 22 dicembre tre date con Lina Sastri ("A spasso con Daisy), Carlo Buccirosso ("L'erba del vicino è sempre più verde") e Peppe Barra ("La cantata dei pastori"). Il 25 gennaio Alessandro Siani sarà protagonista con "Extra felicità tour". A febbraio, il 16 e il 20, Riccardo Rossi ("W le donne") e Ornella Muti ("Il pittore di cadaveri"), il 2 marzo Elena Sofia Ricci ("La dolce ala della giovinezza"), il 31 marzo Yari Gallucci ("L'ombra di Totò") e chiusura il 13 aprile con Biagio Izzo ("La coppia strana").

Il programma è stato presentato da Adriano Di Giorgio, proprietario e gestore del teatro Orfeo (che ha auspicato "un supporto maggiore da parte del Comune di Taranto"), e Silvio Busico di Programma Sviluppo. Tra gli spettacoli fuori abbonamento: Angelo Pintus, Uto Ughi, Maurizio Battista, Dodi Battaglia, Maro Bocci, Fabio Concato e Drusilla Foer. Il concerto di Giovanni Allevi è stato rinviato al 24 novembre 2023. Programma Sviluppo ha intanto lanciato una Job academy, in cobranding con il Teatro Orfeo, dedicata ai professionisti del cinema e del teatro che coinvolgerà under 30 che al momento non lavorano e non studiano: sono corsi gratuiti. (ANSA).