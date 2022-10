Epilessia: a S.G.Rotondo controlli video-elettroencefalografici

(ANSA) - BARI, 14 OTT - Telecamere ad alta definizione, lampade ad infrarossi per riprese notturne, microfoni e altre attrezzature per il rilevamento dei dati elettroencefalografici che saranno registrati e inviati alla centrale dell'area di acquisizione: sono questi gli strumenti di alta tecnologia presenti nelle stanze che ospiteranno il sistema di monitoraggio video-elettroencefalografico (Video-Eeg) per l'inquadramento diagnostico terapeutico dell'epilessia inaugurate nell'Irccs ospedale 'Casa Sollievo' della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, per individuare i pazienti da candidare alla chirurgia.

Il periodo di monitoraggio, che si svolge in regime di ricovero ospedaliero, può durare diversi giorni in base al tipo di epilessia e alla risposta del paziente.

"Il percorso attivato prevede - ha spiegato Giuseppe d'Orsi, neurologo specializzato in epilessia e direttore dell'Unità di Neurologia di San Giovanni Rotondo - prima un'accurata selezione dei candidati effettuata dai neurologi e da un successivo studio neurofisiologico e neuroradiologico. Definita la regione cerebrale da cui le crisi originano, i casi vengono discussi in riunioni multidisciplinari e, se idoneo, il paziente viene inviato all'intervento neurochirurgico per la rimozione dell'area cerebrale interessata garantendo ottime probabilità di guarigione".

Le nuove stanze sono state realizzate anche con il contributo dell'associazione Amicamente Odv che ha donato 35mila euro.

"Con la creazione di un nuovo centro epilessia, Casa Sollievo della Sofferenza - ha dichiarato il direttore generale Michele Giuliani - riafferma il proprio impegno per le patologie neurologiche, malattie spesso difficili da diagnosticare e che colpiscono un numero considerevole di persone". (ANSA).