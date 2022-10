Turismo: Decaro, a Bari in estate aumento pernottamenti del 55%

(ANSA) - BARI, 13 OTT - "Nel 2019 Bari veniva premiata da 'Lonely Planet' come quinta meta turistica d'Europa.

Quell'estate ci furono 280.528 pernottamenti di turisti che scelsero Bari per le loro vacanze. Un obiettivo importante e mai visto prima. Con la pandemia abbiamo pensato di perdere tutto.

Ma oggi Pugliapromozione ha diffuso i dati del turismo nella nostra regione di quest'estate e a Bari il numero dei pernottamenti complessivi è aumentato del 55,16%". Lo rende noto in un post su Facebook il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Nel 2019 i pernottamenti complessivi erano 280.528, con 155.583 stranieri. Nell'ultima estate, secondo quanto comunicato dal primo cittadino, il dato è 435.259, con 247.568 stranieri.

"Un traguardo raggiunto grazie ai cittadini, agli operatori, alle politiche regionali e a chi ha voluto investire nella nostra città. Ma la cosa più importante sapete qual è? Siamo a metà ottobre - aggiunge Decaro - e la città è ancora piena di persone di ogni nazionalità che attraversano strade e vicoli di Bari. Questo non deve essere un punto di arrivo ma di partenza".

"Possiamo e dobbiamo ancora migliorare: le infrastrutture, i servizi, le proposte culturali, l'accoglienza". "Dobbiamo - conclude - strutturare l'offerta turistica e lavorare in prospettiva per rendere Bari non solo una città con i turisti ma una delle capitali italiane del turismo". (ANSA).